Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Colegiului National IL Caragiale Bucuresti, Andreia Bodea, a afirmat ca desi cladirea in care isi desfasoara activitatea unitatea de invatamant a fost incadrata in clasa de risc seismic trei, aceasta nu a fost expertizata in ultimii 30 de ani. Ea a mentionat ca in 1895 a fost construit…

- Conducerile unitatilor de invatamant au transmis ca au 39 de cladiri incadrate in clasa de risc seismic I, care nu sunt utilizate toate in scop educational – doar 15 sunt folosite ca sali de clasa sau laboratoare iar sase au alte destinatii, a precizat, marti, Ministerul Educatiei. „In luna septembrie…

- In luna septembrie 2022, in Sistemul Informatic Integrat al Invațamantului din Romania (SIIIR), 118 de cladiri cu destinația invațamant figurau ca fiind incadrate in clasa de risc seismic I. Precizam ca datele sunt introduse de la nivelul fiecarei unitați de invațamant și ca in centralizarea din luna…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca, daca un spital functioneaza intr-o cladire incadrata in casa de risc seismic, exista riscul ca, in caz de cutremur puternic, sa nu mai fie functional. In ceea ce priveste spitalele care au cladiri reabilitate din punct de vedere…

- Elevii Iercoșan Andrei și Chende Mihaela de la Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare s-au calificat la Olimpiada Naționala de chimie, care se va desfașura in perioada 2-7 aprilie. ”Olimpiada de chimie s-a desfașurat in data de 4 februarie 2023. Au participat 16 elevi ai Colegiului Național ,,Vasile…

- In județul Neamț, potrivit informațiilor furnizate de prefectul Adrian Nița, șeful Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, exista 56 de cladiri de cladiri incadrate in cele trei clase de risc seismic, marea lor majoritate construite in anii ’60-’70. Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Mai multe cladiri monument istoric, intre care Casa Sutu din Calea Grivitei, Pinacoteca de pe Lipscani si cladirea Teatrului "L.S. Bulandra" din Schitu Magureanu, vor fi renovate prin Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic, a anuntat pe Facebook primarul general al Bucurestiului…

- Deși oficial in București exista doar 363 de cladiri incadrate in așa-numita „clasa 1 de risc seismic”, corespunzatoare infamei „buline roșii”, in realitate numarul imobilelor din Capitala care risca, in caz de cutremur, sa se prabușeasca ori sa sufere grave avarii structurale, este mult mai mare. Mai…