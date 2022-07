Astazi a avut loc la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) o ședința pentru Autostrada Targu Neamț – Iași – Ungheni. Impreuna cu reprezentanții JASPERS s-a realizat Documentația pentru prima etapa a Analizei Multicriteriale de Traseu. „De acum putem sa intram in cea de a doua etapa și sa stabilim traseul final pentru Autostrada Targu Neamț – Iași – Ungheni. In urma sedinței, la care au participat reprezentanți ai consultantului JASPERS și ai prestatorului CONSITRANS, s-a stabilit ca, in perioada imediat urmatoare, CONSITRANS va inainta toate documentele necesare…