- Directorul CIA, William Burns, a avut luni o intalnire confidentiala la Kabul cu cofondatorul miscarii talibane Abdul Ghani Baradar, scrie publicatia The Washington Post, citata de AFP, aceasta fiind intalnirea la cel mai inalt nivel intre SUA si regimul fundamentalist dupa ce acesta din urma a preluat…

- Directorul Agenției Centrale de Informații (CIA), William Burns, a avut o intalnire secreta la Kabul cu liderul de facto al talibanilor, Abdul Ghani Baradar, transmite BBC, care citeaza publicația americana The Washington Post.

- Sub presiunea aliaților, președintele Biden a evocat in ultimele doua zile posibilitatea menținerii unor efective militare americane in Afganistan și dupa 31 august. Niciun guvern nu va fi constituit la Kabul cata vreme americanii raman pe loc, avertizeaza reprezentanți ai talibanilor. Luni, un purtator…

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene a reiterat joi ca din partea Frantei nu va exista "nicio recunoastere" si "nicio întelegere" pentru regimul taliban de la Kabul si a declarat ca "procesul politic" în curs trebuie continuat, informeaza AFP și…

- Khairullah Khairkhwa facea parte din cei cinci comandanți talibani eliberați de Statele Unite din inchisoarea Guantanamo in 2014. La inceputul acestui an, el a asigurat administrația Biden ca nu va fi lansata nici o ofensiva in Afganistan daca președintele democrat iși va retrage trupele. Identitatea…

- Liderul NATO a declarat ca forțele Alianței ”au luptat cu curaj” in Afganistan, dar nu au reușit sa securizeze țara. ”In cele din urma, autoritatile politice afgane au esuat in a opune rezistenta talibanilor si in a ajunge la o solutie pasnica. Esecul autoritatilor afgane este acela care a dus la ceea…

- „Am avut militari cazuți la datorie, pe taram afgan, dar am avut și pace acasa”, spune colonelul in rezerva Ion Petrescu, cel care a coordonat vreme indelungata trustul de presa al Armatei. Analistul militar explica, intr-un interviu pentru Libertatea, cum a fost posibil ca armata afgana, in care s-au…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. „Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane in ultimele…