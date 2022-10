O vizita neanunțata a directorului CIA, William Burns, a avut loc in Ucraina, la inceputul lunii octombrie pentru a se intalni cu președintele Volodimir Zelenski și alți oficiali ucraineni. Informația a fost raportata de postul de televiziune american CNN, facand referire la doua surse care știau despre calatorie. Directorul CIA, vizita in țara invadata de […] The post Directorul CIA, vizita secreta in Ucraina. Planul pus la cale impreuna cu Volodimir Zelenski dupa amenințarile nucleare ale Rusiei appeared first on Playtech Știri .