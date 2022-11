Stiri pe aceeasi tema

- Șefii serviciilor de informații americane și rusești s-au intalnit luni in Turcia. Washingtonul a reiterat avertismentul adresat Moscovei de a nu folosi arme nucleare in razboiul din Ucraina și a ridicat problema cetațenilor sai deținuți in Rusia. Citește și: Slovenia are pentru prima data președinte…

- Luni, 14 noiembrie, șeful CIA William Burns se intilnește la Ankara cu omologul sau rus Serghei Naryshkin. Parțile discuta o serie de probleme, inclusiv amenințarea escaladarii nucleare, relateaza RBC-Ucraina cu referire la jurnalista CNN Natasha Bertrand pe Twitter. Directorul CIA, Bill Burns, se intilnește…

- Responsabili rusi si americani poarta discutii la Ankara, a relatat luni cotidianul rusesc Kommersant, citand o sursa, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Din delegatia rusa ar face parte seful Serviciului de Informatii Externe (SVR), Serghei Nariskin, a indicat interlocutorul publicatiei ruse. Delegatia…

- Directorul Agenției Centrale de Informații, William Burns, a sosit in Ucraina intr-o vizita neanunțata la inceputul lunii octombrie, anunța CNN . Acesta a avut o intrevedere cu președintele Vladimir Zelenski. „In timp ce se afla acolo, Burns a reiterat angajamentul SUA de a sprijini Ucraina in lupta…

- Congresmeni din aripa stanga a Partidului Democrat i-au cerut luni presedintelui Joe Biden, care a delocat miliarde de dolari in ajutor militar Ucrainei in fata invaziei ruse, sa sporeasca eforturile diplomatice si sa angajeze negocieri directe cu Moscova, avand ca obiectiv incheierea rapida a razboiului,…

- Președintele american Joe Biden afirma ca SUA „condamna ferm” atacurile de luni cu rachete rusești asupra orașelor din Ucraina, precizand ca loviturile aeriene demonstreaza „brutalitatea totala” a lui Vladimir Putin impotriva poporului ucrainean, relateaza The Guardian și CNN . “Aceste atacuri au ucis…

- Oficialii americani, care au vorbit pentru The New York Times , au spus ca Statele Unite nu au fost la curent din timp cu planul unor oficiali ucraineni care a dus la asasinarea Dariei Dughina, altfel s-ar fi opus, și au admonestat Ucraina dupa cele intamplate. Agențiile de informații ale Statelor Unite…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica seara, in mesajul transmis națiunii, ca daca Rusia va organiza un proces spectacol pentru luptatorii pe care i-a capturat, ”aceasta va fi linia dincolo de care orice negociere este imposibila”, relateaza News.ro.”Ei lovesc in sentimentele…