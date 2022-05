Stiri pe aceeasi tema

- Șeful CIA, William Burns, avertizeaza ca liderul de la Kremlin este ca un butoi de pulbere și de aceea este imprevizibil și periculos. „Ceea ce am observat la Putin, mai ales in ultimul deceniu, este o combinație exploziva de frustrare, ambiție și nesiguranța”, spune șeful CIA.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, urmeaza sa se intalneasca marti, la Moscova, cu presedintele rus, Vladimir Putin, relateaza BBC. Intalnirea, care va avea loc la Kremlin, se va concentra pe asumarea unui rol diplomatic mai important al Natiunilor Unite in vederea incetarii razboiului din…

- Statele Unite nu trateaza „cu superficialitate” posibilitatea ca Rusia sa incerce sa foloseasca arme nucleare tactice in Ucraina, in condițiile in care Moscova continua sa se confrunte cu dificultați pe frontul de lupta, a avertizat directorul CIA, William Burns, potrivit CNN. „Avand in vedere potențiala…

- Vizita cancelarului austriac Karl Nehammer la Moscova, unde se va intalni, luni dupa-amiaza, cu presedintele Vladimir Putin, are scopul de a i se spune liderului rus adevarul despre razboiul din Ucraina, a afirmat luni ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg, potrivit Reuters, citata de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, le-a cerut, vineri, vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters. „Nu avem intentii rele la adresa vecinilor nostri. Si i-as sfatui si pe ei sa nu escaladeze situatia, sa nu introduca…

- Ucraina este lovita de un al doilea val de atacuri cu racheta, a declarat joi la pranz un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Autoritatile de la Kiev spun ca primul val, lansat la scurt timp dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi dimineata o operatiune…

- „Razboiul” declansat de Rusia in Ucraina, care „nu are niciun sens”, „trebuie sa inceteze acum”, a cerut secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP, conform AGERPRES. „Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va trupele…

- Rusia vrea ca NATO sa promita public ca nu va primi Ucraina in randurile sale, a declarat, miercuri, diplomatul rus Konstantin Gavrilov, citat de agentia rusa de presa RIA, potrivit Reuters. Konstantin Gavrilov, seful delegatiei ruse la negocierile de la Viena privind securitatea militara si controlul…