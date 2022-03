Fost ambasador al SUA in Rusia și actual director al CIA, William Burns spune ca Putin și-a facut calculele pe patru premise, toate greșite. Directorul CIA crede ca, in acest moment, Vladimir Putin este „furios și frustrat” din cauza felului in care acționeaza militarii ruși. „Cred ca Putin este furios și frustrat in acest moment, sunt slabe șanse sa dea inapoi, va incerca sa doboare armata ucraineana fara sa-i pese de victime in randul civililor. William Burns spune ca Putin a calculat greșit ca Ucraina va fi cucerita rapid. A plecat de la 4 premise care s-au dovedit a fi total greșite. In primul…