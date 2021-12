Peste 100 de trenuri sunt afectate, luni, de greva spontana, de la CFR, iar activitatea este oprita in 54 de statii, a declarat directorul CFR, Ion Simu, intr-o conferința de presa. Reprezentantii CFR sustin ca acest protest este ilegal si vor sesiza organele de cercetare penala. Potrivit directorului CFR, sunt 109 trenuri afectate de aceasta […] The post Directorul CFR: Peste 100 de trenuri sunt afectate de greva spontana. Activitatea, oprita in 54 de statii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .