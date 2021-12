Stiri pe aceeasi tema

- Angajații CFR care se ocupa cu repararea locomotivelor au declanșat luni dimineața o greva, nemulțumiți de inghețarea salariilor. Liderul sindicaliștilor, Rodrigo Maxim, a precizat ca 1.500 de lucratori din toata țara participa la protest, dar și alți angajați sunt nemulțumiți și așteapta negocierile…

- Peste 100 de trenuri sunt afectate, luni, de greva spontana, de la CFR, iar activitatea este oprita in 54 de statii, a declarat directorul CFR, Ion Simu, intr-o conferința de presa. Reprezentantii CFR sustin ca acest protest este ilegal si vor sesiza organele de cercetare penala. Potrivit directorului…

- Angajații CFR care se ocupa cu repararea locomotivelor au declanșat luni dimineața o greva, nemulțumiți de inghețarea salariilor. Mai multe proteste au loc in acest moment in Cluj și mai multe județe din țara.

- Lucratorii de la CFR au intrat in greva, in București și au blocat Gara de Nord. Niciun tren nu mai pleaca din Capitala, iar in traficul feroviar este haos. CFR Calatori a tinut sa precizeze ca protestul spontan declansat luni nu se datoreaza CFR Calatori, fiind o actiune sindicala feroviara a angajatilor…

- Sindicatele de la Calea Ferata au declansat proteste spontane in aceasta dimineata, nemultumite ca s-a amanat intrarea in vigoare a statutului personalului feroviar. Deocamdata, trenurile circula, insa se asteapta un raspuns din partea Ministerului Transporturilor. Primii care au oprit lucrul au fost…

- Angajații CFR, care se ocupa cu repararea locomotivelor, au declanșat, luni dimineața, o greva spontana, nemulțumiți de inghețarea salariilor. Intarzierile trenurilor au ajuns deja la zeci de minute din cauza acestei greve. Angajații CFR Calatori protesteaza in fața depourilor, nemulțumiți de faptul…

- Soferii de autobuze din cadrul Companiei de Transport Public (CTP) Iasi au declansat, marti dimineata, o greva spontana, principala revendicare fiind cresterea salariilor pana la 4.000 de lei pe luna, informeaza News.ro . In municipiu Iasi, marti la ora 10.00 circulau doar tramvaiele, autobuzele fiind…

- Asociațiile pacienților cu HIV critica decizia autoritaților de a suspenda, pentru 30 de zile, internarile și operațiile care nu sunt urgențe. Directorul executiv al Uniunii Nationale a persoanelor afectate de HIV/SIDA, Iulian Petre, spune ca in Capitala, cinci mii de pacienți ai celor doua centre…