Directorul general al centralei din Zaporojie a fost rapit de ruși și nimeni nu știe unde se afla in acest moment, a anunțat președintele companiei nucleare ucrainene de stat Energoatom, Petro Kotin, potrivit Ukrainska Pravda și Ukrinform. „La 30 septembrie 2022, in jurul orei 16:00, Igor Murashov, directorul general al centralei nucleare din Zaporojie, a fost reținut […]