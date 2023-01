Stiri pe aceeasi tema

- La cariera miniera Jilț Sud a avut un accident foarte grav! S-a rasturnat un vehicul care transporta muncitori. In accident au fost implicate 25 de persoane. Se pare ca minierii tocmai ieșeau din schimbul de tura și erau transportați cu o mașina foarte veche. In zona au ajuns opt ambulanțe, trei echipaje…

- Potrivit IGSU, se pare ca trei persoane au decedat in urma unui accident in care au fost implicate un autocar și un autoturism, in localitate bistrițeana Telciu. „In urma evaluarii medicale, au fost identificate patru victime (ocupanti din autoturism), dintre care 3 persoane decedate si o persoana care…

- Mai avem cateva ore pana lasam in urma un an greu, cu razboi, inflație, salarii mici și multa dezordine politica. Dar, trebuie sa privim inainte cu incredere și sa speram ca 2023 va fi un an excelent! Lasand la o parte toate acestea, trebuie sa avem o masa bogata de Revelion, dar nu foarte incarcata.…

- Datele oficiale disponibile pe internet precizeaza, explicit, ca „autocarul morții”, care a avut un accident la intrarea in Pasajul Unirii din București, avea o inalțime de 3,71 metri, in condițiile in care inalțimea maxima permisa in acest pasaj este 3,50 metri. Autocarul inmatriculat in Grecia era…

- Președintele ucrainean Zelenskiy a declarat miercuri (14 decembrie) ca toate cele 13 drone Shahed lansate spre Kiev au fost doborate de apararea aeriana ucraineana, in timp ce Rusia a atacat din nou capitala. „Bravo, sunt mandru de voi”, a adaugat președintele, laudand apararea aeriana ucraineana in…

- O fata de 24 de ani a murit in timp ce parcurgea un traseu turistic in Munții Bucegi. Accidentul s-a produs sambata, 22 octombrie 2022. Fata de 24 de ani facea parte dintr-un grup de patru persoane, pe traseul de la Crucea Caraiman spre cabana Caraiman. Se pare ca, pe timpul deplasarii, fata s-a impiedicat…

- Starea problemelor din departamentele de urgența din Marea Brtanie au atins apogeul marți, cand un pacient in varsta a murit intr-o ambulanța in timp ce aștepta un pat liber in spital. Acesta a suferit un stop cardiac in fața Spitalului General Fairfield din Bury, in ciuda faptului ca personalul spitalului…

- Un incendiu uriaș a izbucnit joi in centrul Mexicului, cand un camion cisterna cu combustibil s-a izbit de un pasaj peste o linie de cale ferata, parjolind casele, invaluind zona intr-un fum gros și ducand la o evacuare in masa. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, au anunțat autoritațile. Imagini…