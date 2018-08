Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Legii pensiilor va fi publicat joi seara, la ora 21.00, pe site-ul Ministerului Muncii. "Dupa ce am decis asupra formulei de calcul, cea care o sa elimine toate inechitatile care erau in legea pensiilor, automat a trebuit sa facem simulari pe foarte multe dosare. Am facut pe toate…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, si va ramane o luna in dezbatere publica pana in data de 8 septembrie, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, va ramane o luna in dezbatere publica, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat luni, la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. ‘Joi va fi prezentarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. „Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare…

- Noua lege a pensiilor, lansata in spațiul public saptamana viitoare. Anunțul a fost facut duminica, de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Aceasta a mai spus ca legea se va aplica etapizat și ca pensiile vor crește anual. „Aș vrea sa va spun ca sunt bani de pensii, ca am primit bani in plus la rectificarea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat luni, 23 iulie, ca in urma adoptarii Legii pensiilor, care va fi pusa in dezbatere publica, nu vor exista diminuari ale pensiilor si vor fi eliminate o serie de inechitati din sistem. Potrivit premierului Romaniei, Legea pensiilor va fi adoptata pana la sfarșitul…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) Augustin Zegrean a declarat, miercuri seara, ca nu era nevoie de modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, aceste documente fiind recente si abia ajunsesera sa fie aplicate corect de catre judecatori. In plus, Zegrean…

- Ludovic Orban acuza PSD ca nu a majorat pensiile, ci le-a taiat: ”Fiecare pensionar a pierdut 35% din cresterea la care avea dreptul prin legea pensiilor”, a spus președintele PNL, luni, la Parlament, aratand ca, potrivit datelor INS, pensia medie din primul trimestru al anului 2018 a scazut fata de…