Directorul care a spus ca mamele care merg cu copiii la proteste merita un glont in cap isi cere scuze, dar nu demisioneaza

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Marian Jean Marinescu a depus, marti, o plangere la Politia Dolj impotriva directorului Filarmonicii Oltenia, Gabriel Zamfir, dupa ce acesta a scris pe facebook ca mamele care au fost cu copiii la protestul din 10 august din Piata Victoriei ar merita „macar un glont in cap”.

- Directorul Filarmonicii Oltenia a postat pe contul sau de facebook ca mamele care au pers cu copiii in brațe la protestul de vineri al Diasporei merita „macar un glonț in cap”,acesta fiind chemat de primar sa clarifice situația.Mihai Genoiu a declarat, marți, ca ar fi fost „o greșeala de exprimare”,…

- Gabriel Zamfir, directorul Filarmonicii „Oltenia” care a declanșat o adevarata furtuna mediatica dupa ce a scris pe Facebook ca le dorește „macar un glonț in cap” mamelor care iși iau copiii la protestele din Piața Victoriei, revine cu un nou ...

- Directorul Filarmonicii Oltenia a postat pe contul sau de facebook ca mamele care au pers cu copiii in brate la protestul de vineri al Diasporei merita „macar un glont in cap”,acesta fiind chemat de primar sa clarifice situatia.Mihai Genoiu a declarat, marti, ca ar fi fost „o greseala de exprimare”.

- "Limbajul lui Gabriel Zamfir insa depaseste orice limita culturala. Aceste randuri, de o violenta cinica iesita din comun, nu au ce cauta in spatiul public, cu atat mai mult cu cat tensiunile sociale au atins cote alarmante in Romania", transmite PNL Dolj printr-o postare pe Facebook. Liberalii…

- Internauții și persoanele publice cer demiterea lui din funcție, dupa ce postarea a adunat mii de comentarii negative și distribuiri pe internet Managerul Filarmonicii „Oltenia“, Gabriel Zamfir, este implicat intr-un uriaș scandal public, dupa ce a afirmat pe pagina proprie ...

- Gabriel Zamfir, directorul Filarmonicii Oltenia din Craiova, spune ca nu regreta comentariul scandalos care l-a facut celebru in Romania. El sustine ca nu suporta huliganii, ca vrea sa traiasca intr-o tara civilizata, dar cere pedepse severe pentru mamele care merg la mitingurile antiguvernamentale…

- Intr-un comentariu pe Facebook, Gabriel Zamfir scrie: „Un mare respect pentru acei jandarmi si macar un glont in cap acelor asa-zise 'mame' care au iesit cu copiii in brate la proteste desi se stia ca nu e un protest pasnic asa cum ar trebui sa fie in democratie. Dar deh nu avem aceeasi definitie pentru…