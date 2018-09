Stiri pe aceeasi tema

- British Airways a lansat o investigație "urgenta" și a anunțat autoritațile dupa ce sute de mii de detalii personale și financiare ale clienților companiei au fost sparte, scrie libertatea.ro.Un numar de 380.

- La mijlocul lunii august, Dolarul american a crescut la cel mai inalt nivel, in mai mult de un an, fața de leul romanesc. De atunci, s-a reintors in intervalul restrans pe care l-a stabilit in luna mai (Figura 1). Figura 1: USD/RON & USD/EUR (Septembrie ‘17 - Septembrie ‘18) Sursa: Thomson Reuters…

- Un baiat de 16 ani a atacat cibernetic reteaua principala a companiei Apple, a descarcat fisiere interne si a accesat conturile clientilor – totul pentru ca era fanul companiei si isi doreste sa lucreze acolo intr-o zi, potrivit declaratiilor...

- Protejarea eficienta a volumelor mari de date ale companiilor, stocarea datelor in centre performante de date situate in Romania, securitatea sporita a datelor pe intregul flux al acestora si zero investitii in infrastructura IT suplimentara sunt principalele beneficii oferite de solutia Telekom Cloud…

- Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au retinut, pentru 24 de ore, doi barbati cercetati pentru furt calificat, operatiuni financiare frauduloase si acces ilegal la un sistem informatic. La data de 16 iulie, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au efectuat doua perchezitii pe…