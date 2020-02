Directorul beat a fost demis Directorul Inspecției de Stat din Vaslui care a fost filmat beat, la serviciu, a fost dat afara. S-a intamplat la scurt timp dupa ce imaginile cu barbatul care abia se putea ține pe picioare și abia vorbea au fost facute publice, informeaza Realitatea PLUS.Ministrul Ion Ștefan a cerut demiterea directorului vasluian, pe motiv ca nu tolereaza un asemenea comportament. Cornel Alexa a fost filmat de jurnaliștii unui site local intr-o avansata stare de ebrietate chiar in propriul birou. Stanjenit de situatia in care se afla seful sau, un subaltern care se afla și el in birou i-a indicat cu degetul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a dispus, marti, incetarea raporturilor de serviciu ale directorului Inspectoratului de Stat in Constructii Vaslui, Cornel Alexa, care a fost filmat la serviciu, in stare de ebrietate.

