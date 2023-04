Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Autoritatii Vamale Romane, Dinu-Octavian Nicolescu, a fost retinut pentru trafic de influenta de procurorii DNA, pentru fapte comise in perioada in care ocupa functia de director economic in cadrul Ministerului Mediului. "In luna aprilie 2020, inculpatul Nicolescu Dinu-Octavian, printr-un…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, a unui ofițer DGA, pentru trafic de influența. Radu Andronache, comisar șef de poliție in cadrul Direcției Generale Anticorupție, a fost reținut, ieri, pentru comiterea…