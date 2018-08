Stiri pe aceeasi tema

- Directorul APIA Cluj, Adrian Zaharia, disparut in 21 iulie in lacul Belis-Fantanele, poate fi declarat mort prin hotarare judecatoreasca abia dupa 2 ani daca, pana atunci, cadavrul nu este scos la suprafata, cautarile in acest caz fiind sistate de autoritati dupa 10 zile.

- Militarii de la Centrul de Scafandri de la Constanta au oprit cautarile pe lacul de la Belis, judetul Cluj, unde acum zece zile se presupune ca ar fi cazut in apa, directorul APIA Cluj, Adrian Zaharia, informeaza EVZ.ro. Decizia a fost luata dupa trei zile in care trupul victimei a fost cautat neincetat…

- Dupa o saptamana de cautari in lacul de la Beliș, șeful APIA Cluj, Adrian Zaharia, este de negasit. In seara zilei de sambata, 21 iulie, pe lacul Beliș-Fantanele a fost observata o barca care se invartea in cerc și in care nu se afla nimeni. Persoane aflate in apropiere au dat alarma, iar in urma …

- Directorul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Cluj, Adrian Zaharia este cautat de sambata seara de poliție in satul Beliș și de scafandri in lacul Beliș-Fantanele. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cautarile intreprinse de oamenii legii si de scafandrii in zona lacului Beliș-Fantanele din Cluj pentru a-l gasi pe Adrian Zaharia, directorul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Cluj, sunt in plina desfasurare la aceasta ora. Ele au fost demarate inca de aseara, de la ora 22.00…

- Echipaje de scafandri cauta de sambata seara pe lacul de acumulare Belis Fantanele un barbat dat disparut, despre care surse judiciare spun ca ar fi seful APIA Cluj, Adrian Zaharia.Potrivit reprezentatilor ISU Cluj, un apel a fost primit sambata seara in jurul orei 22.00 la numarul unic de urgenta 112,…

