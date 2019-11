Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Dr. Raed Arafat, a ajuns astazi la Constanta, in Portul Midia, in jurul orei 17.00. Acesta se afla in sedinta cu Comandamentului Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru gestionarea actiunii privind nava scufundata din portul mentionat.Amintim…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a reluat activitatea de salvare a oilor de pe nava rasturnata in Portul Midia. Pana la ora 14.00 au fost salvate 11 oi. Reamintim ca o nava incarcata cu oi era in pericol de scufundare in Portul Midia, din judetul Constanta. Alexandru Mezei, directorul…

- Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Dr. Raed Arafat, ajunge astazi la Constanta, in Portul Midia, sa se alature Comandamentului Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru gestionarea actiunii privind nava scufundata din portul mentionat. Informatia a fost confirmata pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a stabilit luni, la sediul Prefecturii Constanta, prioritatile ce-i revin Autoritatii Navale Romane, in calitate de institutie coordonatoare pentru dezesuarea navei Queen Hind, scufundata duminica cu 14.600 de animale vii la bord, in marginea senalului…

- O nava incarcata cu oi este in pericol de scufundare in Portul Midia, din judetul Constanta. Alexandru Mezei, directorul Autoritatii Navale Romane a cofirmat informatia pentru cotidianul ZIUA de Constanta. ...

- V. S. Baiețelul de doar cinci ani care a fost salvat de la inec, in vara, de un pompier prahovean, a fost botezat de salvatorul sau, la finalul saptamanii trecute. Daniel Crișmaru i-a devenit naș de botez micuțului Ștefan, la o biserica din Dițești, la cateva luni de la momentul salvarii copilului din…

- Un iaht ancorat in Portul Tomis a luat foc, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce la bord a avut loc o explozie. Ambarcațiunea se afla in apropierea unei terase, fiind remorcata in rada portului pentru a fi evitate eventualele pericole. La locul exploziei au acționat doua autospeciale de stingere cu spuma…

- "Un echipaj de prim-ajutor si autospeciala de Terapie Intensiva Movila de la Vaslui intervin in Negresti, pe Strada Nicolae Iorga, pentru un copil de 11 ani care s-a electrocutat si care este inconstient. Nu exista detalii cu privire la felul in care s-a produs evenimentul. Prioritatea echipajelor…