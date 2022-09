”Rezultatele unei cercetari au aratat faptul ca 60% dintre debitori nu cunosc diferenta dintre o banca si o institutie financiara nebancara, numita si IFN. De asemenea s-a concluzionat faptul ca: – 2 din 5 romani nu au acces la produse si servicii financiare; – nivelul de utilizare a serviciilor financiare de baza este cel mai scazut din Europa; – rata de terminalizare in randul comerciantilor locali a fost estimata la 32% in Romania. Bancile sunt mult mai bine legiferate si reglementate in comparatie cu IFN-urile”, a transmis, duminica, seful directorul ANPC, Paul Anghel. Potrivit acestuia,…