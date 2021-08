Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat in aceasta vara cel mai lung val de caldura. Pe parcursul a 15 zile consecutive, temperaturile au trecut de 35 de grade Celsius in țara noastra, iar sambata, 14 august, incepe un nou episod de canicula . Elena Mateescu, director al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM),…

- Valul de caldura din acest an este cel mai lung - ca numar de zile consecutive - inregistrat in țara noastra pana in prezent. Timp de 15 zile a fost depașita temperatura de 35 de grade Celsius. Meteorologii atrag atenția ca valurile de canicula vor fi tot mai dese și mai lungi la noi. Mai mult, inceputul…

- Temperaturile vor fi caniculare, duminica, in Capitala, anunța meteorologii, care avertizeaza ca indicele de temperatura-umezeala va depași pragul critic. Avertizarea este valabila pana luni, la ora 22.00. Potrivit ANM, vremea va fi caniculara, duminica, iar disconfortul termic se va menține…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat vineri caracterizarea climatica a lunii iulie. Potrivit ANM, iulie este cea mai calduroasa luna a anului, unde temperatura aerului este mai mare fata de iunie, iar șansele de ploi sunt mai reduse in majoritatea zonelor tarii, informeaza Agerpres…

- Astfel, pe parcursul zilei de sambata, pana la ora 23:00, vremea va fi instabila in Capitala. Cerul va avea innorari si, mai ales dupa-amiaza si seara, vor fi perioade cu vijelii puternice, grindina, averse torentiale si frecvente descarcari electrice. Cantitatile de apa vor fi de 10 - 20 litri/mp si…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a prezentat la o emisiune TV prognoza meteo pentru weekend și pentru saptamana viitoare. Dupa saptamani intregi de ploaie, se pare ca vor veni zile extrem de calduroase, care vor ajunge chiar la 45 de grade Celsius. In Banat și Crișana…

- CHIȘINAU, 21 iun - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca maine ziua, 22 iunie, vom avea cer variabil, izolat ploi slabe cu descarcari electrice. Vantul va sufla slab. Vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala. © Sputnik / Алексей…

- Aproape jumatate din tara se afla sub cod galben si cod portocaliu de ploi torențiale pana miercuri, 16 iunie, la ora 23:00. Ploile nu mai dureaza decat cateva zile, spune pentru Libertatea directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu. Ea a anunțat ca la sfarșit de saptamana se…