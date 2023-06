Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a afirmat ca sunt areale din partea de est si sud-est a tarii in care seceta este prezenta si a mentionat ca nevoia de precipitatii distribuite uniform in timp si spatiu este una acuta in conditiile in care avem precipitatii…

- "Urmeaza o perioada sub semnul fenomenelor de instabilitate atmosferica accentuata, pentru ca pana maine la pranz ne aflam sub incidența unei avertizari meteorologice de cod portocaliu vizeaza in mod deosebit județul Caraș-Severin, dar și zona montana a județelor Mehedinți, Gorj, Alba și Hunedoara.Ne…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari, cod galben și cod portocaliu, de furtuni și ploi torențiale, valabile inclusiv pentru județul Bistrița-Nasaud. Astfel, avertizarea COD GALBEN de instabilitate atmosferica accentuata este valabila pentru intervalul vineri 9 iunie, ora 10.00…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii in 16 județe. Alerta de vreme severa este valabila de astazi, de la ora 12.00, pana la noapte, și vizeaza zone din Banat, Crișana, in vestul Transilvaniei, Oltenia, in sud-estul Munteniei…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 29 mai, o atenționare cod galben de vreme instabila care vizeaza zone din vestul, sud-vestul și sud-estul țarii.In cursul zilei de luni, incepand de la ora 12.00 și pana la ora 23.00, in Banat, Crișana, in vestul Transilvaniei, Oltenia, in sud-estul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de ploi torențiale insoțite de descarcari electrice și vant, care vizeaza toata țara, cu excepția catorva județe din extremitațile de nord și nord-vest ale teritoriului. Codul galben este valabil sambata, 27 mai, intre orele…

- Ciclonul care devastat mai multe regiuni din Italia se indreapta spre estul Europei și va afecta și Romania, unde sunt așteptate pana la finalul acestei luni ploi torențiale și chiar și caderi de grindina, fenomene care vor fi accentuate de temperaturile neobișnuit de ridicate pentru aceasta perioada,…