Directorul ANM avertizează: Vara nu se termină curând Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, avertizeaza ca luna septembrie va inregistra valori mai mari decat cele obișnuite. Conform directoarei ANM, și in urmatoarele zile vom avea vreme de vreme calduroasa. “Acesta nu este ultimul weekend cu vreme buna. Și saptamana viitoare va fi caracterizata de valori de temperaturi mai ridicate decat in mod obișnuit pentru perioada din calendar. Vorbim de temperaturi care se vor situa scara intregii țari intre 22 pana la 33, posibil 34 de grade Celsius in lunca Dunarii și in partea de Sud-Est a Olteniei. Chiar și pe litoral vom… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii susțin ca ne vom confrunta cu temperaturi ridicate și in luna septembrie. La stațiile meteorologice au fost depașite recordurile maxime zilnice, iar anul acesta poate fi considerat cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice, potrivit directorului Administrației Naționale…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat, duminica, la Digi 24, ca la stațiile meteo au fost depașite recordurile maxime zilnice, iar anul acesta poate fi considerat cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice. ”A fost un an al extremelor meteorologice…

- Astazi, 30 august, vremea va fi calduroasa, caniculara la amiaza in zonele de campie și podiș, unde disconfortul termic va fi accentuat, a declarat Alina Șerban, meteorolog de serviciu la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), pentru Libertatea. Indicele temperatura-umezeala va depași pragul…

- ANM a emis o avertizare Cod galben de canicula si disconfort termic pentru Bucuresti, valabila sambata, duminica si luni. In urmatoarele 3 zile, la București, vremea va fi caniculara. Conform meteorologilor sunt așteptate temperaturi maxime de 37 de grade Celsius si disconfort termic accentuat. Administratia…

- Seceta pedologica moderata, puternica si extrema se va mentine in majoritatea zonelor agricole pe parcursul urmatoarelor zile, pe fondul temperaturilor maxime ridicate ale aerului, ce vor ajunge si la 37 de grade Celsius, se arata in prognoza de specialitate a Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de cod galben valabile in perioada urmatoare. Mercurul din termometre a urcat astazi pana la 35 de grade celsius, disconfortul termic fiind accentuat. In perioada urmatoare se așteapta furtuni și grindina. Astazi gorjenii au simțit…

- Zi de foc in Dobrogea, dar si in restul tarii Potrivit datelor oficiale puse la dispozitie de Administratia Nationala de Meteorologie, la ora 15.00, temperaturile resimtite efectiv la Adamclisi si Medgidia erau de 35 de grade Celsius.La Tulcea, se resimteau de grade, la Gura Portitei si Sfantu Gheorghe,…

- "Aceasta vara, cum am anticipat, va fi o vara a extremelor meteorologice, de la perioade mai calduroase, perioade lungi fara precipitații, cu seceta, iata, este a doua luna consecutiv in care inregistram cantitați abundente de precipitații in aproape toata țara. Vorbim de o cantitate la acest moment…