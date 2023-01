Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada cu temperaturi uneori specifice mai degraba primaverii, decat sezonului rece, iarna pare decisa sa-și arate semnele, pe final de ianuarie, in unele zone din țara. Vremea va intra intr-un proces de racire, in urmatoarea perioada, anunța meteorologii. Iar in unele zone din țara se vor…

- Temperaturile vor scadea in urmatoarele zile in municipiul Cluj-Napoca, iar sfarșitul de saptamana va aduce chiar și fulguieli pe timp de noapte in oraș. Dupa ce in primele doua luni de iarna temperaturile au fost mult prea ridicate pentru perioada in care ne aflam, iar termometrele au aratat…

- Vești proaste de la ANM. Vremea se racește de saptamana viitoare, dupa ce un aer polar se va deplasa deasupra Europei. Temperaturile scad brusc, in special in centrul, nordul, dar și in vestul țarii. Conform prognozei meteo publicate de ANM, temperaturile vor fi cuprinse intre minus 6 si 10 grade Celsius,…

- Iarna pune stapanire pe vestul, nordul și centrul țarii, astfel ca vremea se racește considerabil in aceste zone. In schimb, in restul Romaniei valorile termice se vor menține cu mult peste mediile multianuale specifice darei. Temporar vor fi precipitații in toate regiunile, iar pe arii restranse…

- Meteorologii au emis miercuri o prognoza speciala pentru ziua de 1 Decembrie, cand romanii sarbatoresc Ziua Naționala, valabila pentru Capitala și municipiul Alba Iulia. Potrivit ANM, de joi dimineața, de la ora 08.00, și pana vineri la aceeași ora, in Bucuresti vor fi precipitatii mixte, respectiv…

- Incepand de maine, in partea de sud si de e a tarii apar precipitatii, la inceput sub forma de ploaie, urmand ca acestea sa se transforme in lapovita si ninsoare. Inclusiv in Capitala, desi trecator, vor cadea primii fulgi de zapada, a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Mihai…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat astazi, la Antena 3 CNN, cum va fi vremea in minivacanța de 1 Decembrie. „O vreme apropiata de normalul termic al perioadei din calendar, in partea de sud și est a țarii, acolo unde maximele vor inregistra valori cuprinse…

- Astazi valorile termice vor fi, in mare parte, mai ridicate fata de normele specifice perioadei, mai ales in regiunile sudice. Cerul va fi variabil, cu innorari si ploi in vestul, nordul si centrul tarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 7 si 16 grade, iar la inceputul zilei, in zonele joase…