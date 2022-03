Stiri pe aceeasi tema

- ''Conducerea centralei se afla acum sub comanda comandantului fortelor rusesti care au preluat controlul sitului saptamana trecuta'', a declarat duminica directorul general al agentiei ONU, argentinianul Rafael Grossi.Grossi si-a exprimat "profunda ingrijorare" cu privire la o schimbare care, a avertizat…

- Personalul de serviciu opereaza in continuare centrala din Zaporojie, care se afla sub ordinele comandantului fortelor rusesti de acolo, a anunțat Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), care a primit informari in acest sens de la Ucraina, potrivit CNN. In același timp, potrivit AIEA,…

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) afirma ca Ucraina a informat-o ca personalul de serviciu opereaza in continuare centrala din Zaporojie, dar ca acum se afla sub ordinele comandantului forțelor rusești de acolo.

- Ucraina nu a detectat nicio modificare a nivelului de radioactivitate la centrala Zaporojie, a anunțat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), dupa ce vineri a izbucnit un incendiu in urma bombardamentelor rusești. Incendiul nu a afectat echipamente „esențiale”, a adaugat AIEA. ⚡️This…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața la centrala nucleara de la Zaporijie, cea mai mare din Europa, dupa ce rușii au bombardat centrala. Incendiul a fost stins in cele din urma. Președintele Volodimir Zelenski acuza Moscova ca se folosește de teroarea nucleara, in timp ce AIEA a confirmat ca in zona…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, a vorbit cu premierul Ucrainei Denis Smihal, cu autoritatea de reglementare in domeniul nuclear din Ucraina si cu operatorul despre “situatia serioasa” de la centrala nucleara Zaporojie, arata reprezentantii Agentiei,…

- Conform primarului din Enerhodar, Dmytro Orlov, focul a fost provocat de bombardamentul continuu asupra cladirilor si unitatilor centralei. Anterior, el anuntase lupte intense intre fortele ucrainene si cele rusesti la periferia orasului. ⚡️⚡️⚡️Surveillance cameras captured moments of the shelling…