- Nu putem continua „sa ne bazam pe noroc” pentru a evita un accident nuclear la Zaporojie, a avertizat directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, pentru CNN.

- Directorul celui de-al doilea departament al țarilor CSI al Ministerului rus de Externe, Alexei Polishchuk, a spus ce obiective urmarește Occidentul in conflictul din Ucraina. El a vorbit despre asta intr-un interviu acordat TASS. Polishchuk a dezvaluit intențiile Occidentului in Ucraina și a spus ca…

- Directorul general al centralei nucleare ucrainene din Zaporojie, arestat vineri de Rusia, care controleaza instalatia, a fost eliberatMurasov a fost arestat de o ”patrula rusa” in timp ce se deplasa de la centrala catre orasul Ernogodar, controlat de rusi, potrivit operatorului ucrainean Energoadom.Vehiculul…

- Vineri dimineața, o coloana de automobile civile ce transporta ajutor umanitar in regiunea Zaporojie a fost ținta unui atac cu rachete, a anunțat guvernatorul regional ucrainean Oleksandr Starukh, cu precizarea ca atacul s-a soldat cu 23 morți și 28 raniți. Moscova, prin Vladimir Rogov, responsabilul…

- Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski nu crede ca Vladimir Putin blufeaza cand spune ca Moscova ar fi pregatita sa foloseasca arme nucleare pentru a apara Rusia, a consemnat Reuters și Agerpres . Intr-un discurs televizat, saptamana trecuta, Putin a declarat ca Moscova va folosi ”toate mijloacele disponibile”…

- Camera inferioara a parlamentului rus ar urma sa dezbata joi, 29 septembrie, proiectele de lege privind alipirea la Rusia a regiunilor Donetk, Luhansk, Herson si Zaporojie, unde sunt in desfasurare referendumuri, a declarat o sursa pentru agenția rusa de presa TASS, citata de Reuters . Moscova a inceput…

- Ministrii de externe din G7 au condamnat „escaladarea” din partea Moscovei in conflictul din Ucraina si au promis ca vor adopta „noi sanctiuni”, in urma anuntarii mobilizarii partiale in Rusia, intr-un comunicat publicat in noaptea de miercuri spre joi si citat de France Presse. Ministrii „au deplans…

- Rusia trebuie sa asigure un acces sigur si fara obstacole al inspectorilor AIEA la centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie, a declarat luni un responsabil american, potrivit caruia optiunea ‘cea mai sigura’ ar fi o oprire ‘controlata’ a reactoarelor, transmite AFP. ‘Continuam sa credem ca o oprire…