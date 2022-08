Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) doreste sa ‘evite un accident nuclear’ la centrala ucraineana din regiunea Zaporojie (sud), ocupata de trupele ruse, a declarat directorul AIEA, Rafaelo Grossi, care conduce misiunea de experti AIEA ce a sosit miercuri dupa-amiaza in zona,…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, a anuntat luni dimineata ca se afla in drum spre centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor atacuri in ultimele saptamani.

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) asteapta sa se concretizeze vizita expertilor sai la centrala nucleara din Zaporojie (sudul Ucrainei), aflata in prezent sub controlul fortelor ruse, si, avand in vedere situatia intre cele doua tabere beligerante, nu exclude riscul unui accident,…

- Șeful gigantului energetic de stat rus Rosatom se intalnește, la Istanbul, cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) și discuta despre asigurarea securitații instalațiilor nucleare in urma inchiderii centralei nucleare de la Zaporojie de catre Ucraina și despre…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat joi in fata Consiliului de Securitate al ONU ca situatia este grava si a cerut acces la centrala nucleara de la Zaporojie, in legatura cu care Moscova si Kiev se acuza reciproc ca au bombardat-o, informeaza…

- Un accident la centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie ocupata de Rusia ar fi mult mai grav decat dezastrele de la Cernobil sau Fukushima, a declarat luni ambasadorul ucrainean pe langa Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), in timp ce Moscova si Kievul se acuza reciproc de atacuri…

- Ucraina se opune ca directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, sa se deplaseze la centrala nucleara din regiunea Zaporojie (sud) atat timp cat aceasta este ocupata de rusi, a anuntat marti operatorul ucrainean al centralelor nucleare, informeaza AFP, conform…