Stiri pe aceeasi tema

- Centrala nucleara ucraineana Zaporojie a pierdut din nou miercuri accesul la electricitate externa și se bazeaza pe generatoare diesel de urgența, a declarat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica, avertizand asupra "situației din ce in ce mai precara și provocatoare in privința siguranței”,…

- Directorul general al centralei nucleare Zaporojie (ZNPP) din Ucraina, care recent a fost retinut de fortele ruse - printr-un "act de terorism", dupa cum sustine Ucraina - dupa care a fost eliberat, nu isi va relua activitatea la conducerea centralei, a declarat marti Agentia Internationala pentru…

- Rusia incearca sa transfere centrala nucleara Zaporojie companiei ruse de energie Rosatam, spune seful companiei de energie atomica din Ucraina, potrivit The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Patru oficiali proruși din patru regiuni contestate din Ucraina au anunțat ca au deschis sediile de vot pentru așa-numite referendumuri cu privire la posibilitatea ca localnicii sa aleaga alipirea la Federația Rusa, anunța BBC preluat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Situatia de la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina "se deterioreaza si mai mult", a avertizat miercuri directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, in timp ce ucrainenii acuzau Rusia ca a bombardat-o din nou, relateaza news.ro Fii la curent…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a informat vineri in legatura cu o "intrerupere totala a energiei electrice" in orasul ucrainean Energodar, unde se afla centrala nucleara Zaporojie, situatie care "pune in pericol siguranta operatiunilor" centralei, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Rusia a reluat bombardamentele in apropierea centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, a declarat miercuri un oficial local, la o zi dupa ce Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a facut presiuni ca partile in conflict sa creeze o zona sigura pentru a preveni o catastrofa, relateaza…

- Rusia incearca sa controleze centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, pentru ca Ucraina sa nu poata ajuta cu electricitate Uniunea Europeana aflata intr-o criza energetica, a scris luni ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, pe Twitter. Fii la curent cu cele mai…