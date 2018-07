Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat ca, incepand cu 1 august, Marian Serban, seful sucursalei care administraza centrala a demisionat din functie.

- Conducerea ISU Teleorman a prezentat masurile luate de institutie pentru reducerea numarului de incendii de vegetație uscata in anul 2018 in Eveniment / on 15/06/2018 at 09:31 / Campania agricola de recoltare a cerealelor bate la usa, iar in acest sens, in aceasta perioada, pompierii militari teleormaneni…

- Antrenorul spaniol Xavi Pascual a demisionat, miercuri, de la conducerea tehnica a nationalei masculine de handbal a Romaniei, dupa ce tricolorii au ratat calificarea la CM-2019. Presedintele FRH, Alexandru Dedu, a declarat, pentru News.ro, ca ii respecta decizia tehnicianului, dar va fi foarte greu…

- Roxana Iliescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, și-a inregistrat demisia din funcția pe care o ocupa in administrația județeana. A facut acest lucru dupa ce a anunțat deja a doua oara, in 22 mai, ca demisioneaza. Acum e oficial, iar informația este confirmata și de prefectul Eva Andreaș.

- Suspiciunile ca acesta ar fi demisionat miercuri, 16 mai, din Consiliul Local Municipal pentru ca ar fi parte dintr-un dosar penal au fost confirmate in seara de vineri, 18 mai, chiar de Tipei. Acesta a ales sa raspunda pe o rețea de socializare, spunand ca: „Da ,acesta e adevarul pentru care am demisionat…

- Ministrul britanic de interne, Amber Rudd, a demisionat duminica; Reuters a obtinut de la o sursa guvernamentala confidentiala confirmarea stirii difuzate cu putin timp inainte de BBC. Ulterior, informatia a fost confirmata si de un purtator de cuvant al premierului Theresa May, citat de AFP. Guvernul…

- In urma mai multor percheziții desfașurate pe raza județului Arad, in luna iunie 2017, printre care și la domiciliul din satul Gurba al celui care la acea vreme era șef de Cabinet in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad, comisar șef Cosmin Bratu, au fost descoperite peste 500 de…

- Zeci de democrați din Camera Reprezentanților au cerut vineri președintelui SUA, printr-o scrisoare, sa il demita pe șeful Agenției pentru Protecția Mediului (EPA), Scott Pruitt, informeaza Reuters.