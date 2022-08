Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat joi in fata Consiliului de Securitate al ONU ca situatia este grava si a cerut acces la centrala nucleara de la Zaporojie, in legatura cu care Moscova si Kiev se acuza reciproc ca au bombardat-o, informeaza…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se va reuni joi, intr-o sedinta de urgenta, pentru a dezbate situatia de la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, situata in estul Ucrainei, in contextul in care Kievul si Moscova se acuza reciproc de atacuri in aceasa zona, afirma surse diplomatice.…

- Rusia sustine, printr-o reactie a Ministerului sau de Externe miercuri, ca Departamentul de Siguranta si Securitate al Secretariatului Natiunilor Unite a blocat vizita unei delegatii a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la centrala nucleara din Zaporojie , Ucraina.

- Un accident la centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie ocupata de Rusia ar fi mult mai grav decat dezastrele de la Cernobil sau Fukushima, a declarat luni ambasadorul ucrainean pe langa Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), in timp ce Moscova si Kievul se acuza reciproc de atacuri…

- Moldova este ingrijorata de potențialele daune aduse centralei nucleare Zaporojie ca urmare a bombardamentelor și solicita accesul la aceasta centrala pentru experții Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA). Despre acest lucru a declarat pe Twitter Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii…

- Ucraina se opune ca directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, sa se deplaseze la centrala nucleara din regiunea Zaporojie (sud) atat timp cat aceasta este ocupata de rusi, a anuntat marti operatorul ucrainean al centralelor nucleare, informeaza AFP, conform…

- Compania nucleara de stat a Ucrainei Energoatom a criticat, pe Telegram, planul Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) de a trimite o delegație centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, ocupata de Rusia.

- Exista un ”risc clar in privinta sigurantei, securitatii si masurilor de protectie” din cadrul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, care este controlata de ruși, a declarat, luni, directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) Rafael Grossi, relateaza CNN. Fii la curent…