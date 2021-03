Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda s-a alaturat țarilor europene care au suspendat utilizarea vaccinului Astra Zeneca ca masura de precauție. Decizia a fost luata dupa apariția unor cazuri de cheaguri de sange in Norvegia, fara sa existe o legatura dovedita cu vaccinarea in acest stadiu.

- Deputatul USR-PLUS de Buzau, Emanuel Ungureanu, declara ca, prima doza de ser anti-COVID pe care a primit-o, era din lotul ABV2856, de la AstraZeneca, lot pentru care autoritațile au decis retragerea din uz in Romania, dupa decizii similare luate in mai multe state europene, urmare a reacțiilor adverse…

- Barbatul de 47 de ani s-a vaccinat pe data de 28 februarie, dimineața, intr-un centru de vaccinare din Tg Jiu. Nu se știa cu probleme medicale și era fratele unui cunoscut medic din municipiu. El ar fi fost vaccinat cu o doza AstraZeneca din lotul cu probleme AVZB2856, potrivit unor surse citate de…

- Agenția Italiana a Medicamentului a decis, joi, sa opreasca vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca, dupa ce au aparut probleme de coagulare a sangelui la unii pacienți. O masura similara a luat și Danemearca, noteaza mediafax. In urma raportarii anumitor efecte adverse grave, in legatura…

- Danemarca a suspendat, din motive de precautie si pana la noi ordine, administrarea vaccinului de la AstraZeneca impotriva COVID-19, din cauza temerilor legate de formarea de cheaguri de sange la persoane vaccinate, a anuntat joi autoritatea sanitara, transmit AFP si Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Numarul persoanelor vaccinate anti-COVID a crescut luni fața de weekend - duminica, 14 februarie, au fost vaccinați sub 30.000 de romani. CNCAV a comunicat ca in ultimele 24 de ore au fost imunizate peste 37.000 de persoane de persoane.Luni a inceput in Romțnia și vaccinarea anti-COVID cu AstraZeneca,…

- Programarile pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca incep miercuri, cand pe platforma vor fi incarcate primele 200.000 de locuri. Dozele de vaccin AstraZeneca vor fi distribuite in 180 de noi cabinete de vaccinare. Citește și: Inginerul din reportajul Recorder a ramas fara loc de munca. Șeful…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca autoritatile turce au prelungit masurile deja adoptate in contextul pandemiei de COVID-19 si pentru perioada 31 decembrie 2020, ora 21.00, pana la data de 4 ianuarie 2021, ora 05.00. Astfel, circulatia persoanelor este restrictionata in zilele de sambata…