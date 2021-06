DNA anunta, miercuri seara, retinerea pentru 24 de ore a lui Daniel Manole, director al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (A.R.S.V.O.M.) din cadrul Ministerului Transporturilor, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si luare de mita. De asemenea, au fost retinute trei persoane fizice, administratori ai unor societati comerciale, in sarcina carora s-a retinut comiterea unor infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta, cumparare de influenta si spalare a…