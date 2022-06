Stiri pe aceeasi tema

- La invitația ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, directorul Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia”, Daniel Stamatovici, face parte din delegația Guvernului Romaniei care efectueaza o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite. Din delegație fac parte ministrul transportuilor, Sorin…

- Directorul Aeroportului Internațional Timișoara, Daniel Stamatovici, a plecat in Emiratele Arabe Unite pentru a cauta investitori interesați sa colaboreze la dezvoltarea zonei cargo a porții aeriene a capitalei Banatului. La invitația lui Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, Daniel Stamatovici,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca va efectua, luni si marti, o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, context in care va fi primit de A.S. Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, presedintele EAU. Potrivit unui comunicat al Guvernului, vizita precede cea de-a doua sesiune a Comisiei de cooperare intre Guvernul Romaniei…

- “Capitalismul inseamna profit. Dar in acelasi timp, daca ne place atat de mult sa fim europeni si sa ne comparam cu Franta, Austria, Germania, sau Marea Britanie, sau Spania, eu cred ca trebuie sa ne uitam si la profituri. Aceste companii care astazi vin si ne spun ca inca nu au primit sau inca nu s-au…

- ”Asociatia Furnizorilor de Energie din Romania – AFEER se adreseaza Guvernului Romaniei, prim-ministrul Nicolae Ciuca, cu rugamintea expresa de a sprijini deblocarea urgenta a procesului de decontare si plata a sumelor aferente plafonarii preturilor la energie datorate furnizorilor de energie. Intr-o…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, insoțit de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, și ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a efectuat marți o vizita de lucru la Kiev. Acest lucru este menționat intr-un comunicat pe site-ul Guvernului Romaniei. Delegația a avut intrevederi cu Președintele…