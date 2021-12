Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara are la dispoziție, incepand de astazi, noua milioane de lei. Suma va permite aeroportului sa funcționeze in continuare la standarde specifice de siguranța, securitate și calitate. „Suma reprezinta…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va inainta un amendament in parlament la legea bugetului. statutul feroviarului va intra in vigoare la 1 ianuarie 2023, in loc de 1 aprilie 2023, potrivit Realitatea Plus."Astazi, 20 decembrie 2021, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii,…

- Dorel Gradinaru a declarat ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, nu i-a transmis personal care sunt problemele din Aeroportul din Timisoara, dar ca problemele la care s-a referit Grindeanu tin de directorul administrativ, care a fost schimbat din functie. “Nu mi-a spus mie (Sorin Grindeanu,…

- Schema a fost aprobata in conformitate cu conditiile stabilite in Cadrul temporar privind ajutorul de stat, amendat la data de 18 noiembrie 2021. Potrivit acestei scheme, sprijinul public va lua forma unor granturi directe. „Executivul comunitar a concluzionat ca masura este necesara, adecvata si proportionala…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat azi intr-o conferința de presa ca directorul Aeroportului International Timisoara, Dorel Gradinaru, si-a adunat lucrurile, printre care si o pusca, si a plecat, el nefiind timisorean. In urma cu doua saptamani, Grindeanu i-a solicitat directorului…

- Sorin Grindeanu a declarat sambata, intr-o conferinta de presa, ca nu a primit o autoevaluare din partea directorului Aeroportului International ”Traian Vuia” din Timisoara, dupa ce i-a solicitat acest lucru in urma cu doua saptamani. ”Directorul Aeroportului din Timioara inteleg ca si-a adunat lucrurile,…

- ”Este prima mea iesire ca ministru al Transporturilor si era normal sa ajung in Timisoara si nu e vorba ca sunt subiectiv, ci ca stiu ca Timisoara a avut intotdeauna marea suferinta a lipsei infrastructurii. Am avut o intalnire cu o parte din structurile aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor,…

- Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), promite ca in mandatul sau Portul Constanta nu va fi privatizat sub nicio forma, ci dimpotriva ar trebui sa fie extins și in niciun caz vandut. In piața s-a speculat foarte mult pe acest…