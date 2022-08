Demisia lui Horia Tiseanu, director executiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (A.D.I) Termo Prahova, a fost anuntata de catre oficiali ai Consiliului Judetean Prahova. Surse din institutie declarasera pentru News.ro ca lui Tiseanu i-a fost ceruta demisia de catre conducerea Consiliului Judetean Prahova, ca urmare a scandalului public generat de decizia firmei care a castigat contractul pentru termoficare de a sista pentru o luna furnizarea apei calde in municipiul Ploiesti. Firma Termoficare Prahova a reusit sa castige licitatia pentru furnizarea de agent termic in Ploiesti in luna…