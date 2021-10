Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratele școlare județene vor aproba solicitarile venite din partea școlilor de a trece in online, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Anunțul a fost facut dupa o videoconferința cu toate inspectoratele școlare județene.

- Școlile și gradinițele raman deschise indiferent de incidența cazurilor de COVID, iar in cazul apariției unui caz de infectare, intra la cursuri online doar clasa in care invața elevul confirmat cu SARS-CoV2, potrivit Ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații. Orele cu prezența fizica se…

- In cursul zilei de ieri, 29 septembrie a.c. a fost anunțat un nou Ordin Comun elaborat de Ministerul Educației și Post-ul Școlile nu se mai inchid la incidența de 6/1 000. Cine va decide cand se muta cursurile in mediul online? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Școlile nu vor mai depinde de rata de infectare din localitate, pragul de 6 cazuri la mie de la care școlile treceau în online fiind eliminat, conform unui anunț facut de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Grupul de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor…

- Ministrul a precizat ca nu exista continut digital, conectivitate sau profesori pregatiti pentru asta. In aceste conditii, Sorin Cimpeanu a mentionat ca pana vineri autoritatile vor decide daca scolile se inchid sau raman deschise si dupa 6 la mie.Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a declarat marti…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a spus marti seara la Digi24 ca Romania nu este pregatita pentru scoala online, desi in multe mari orase din tara incidenta cazurilor de Covid se apropie de 6 la mie. In aceste conditii, ministrul spune ca pana vineri autoritatile vor decide daca scolile se inchid…

- Subprefectul județului Timiș, Ovidiu Draganescu, vrea modificarea ordinului comun al miniștrilor Sanatații și Educației, dupa ce Timișoara a ajuns luni la o rata de infectare de peste 7 la mia de locuitori, iar elevii merg la școala in continuare. Draganescu a aratat ca in Timișoarei era vineri, in…

- - 7.200 de elevi nu vor merge azi la școala. Peste 4.700 din cauza problemelor de infrastructura, iar alți 2.400 din cauza ratei mari de infectare din localitațile lor, spune Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei. Cimpeanu a declarat, duminica seara, la Aleph News, ca in țara sunt 18 școli care…