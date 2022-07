Stiri pe aceeasi tema

- Realizatoarea Culisele statului paralel a remarcat reacția DNA dupa apelul pe care l-a facut, inclusiv al legaturii ROMPREST cu Compania Naționala Aeroporturi București, semnalata de Realitatea PLUS The post Anca Alexandrescu, despre grupul infracțional organizat de la ROMPREST: Directorii au deturnat…

- Meteorologii au emis, astazi, mai multe atenționari de tip cod Galben și Portocaliu de canicula, valabile pentru zilele urmatoare The post Temperaturi de foc, zilele urmatoare: COD GALBEN și PORTOCALIU in mai multe județe appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Temperaturi de foc,…

- "Viața e duelul lui Dumnezeu cu diavolul, iar campul de batalie sunt eu!" The post PASTILA PENTRU SUFLET: "Viața e duelul lui Dumnezeu cu diavolul, iar campul de batalie sunt eu!" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: PASTILA PENTRU SUFLET: "Viața e duelul lui Dumnezeu cu diavolul,…

- James Caan era cunoscut pentru prestația sa in filme precum The Godfather, Eraser, The Gambler, El Dorado etc. The post Protagonistul din Nașul, actorul James Caan, a murit! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Protagonistul din Nașul, actorul James Caan, a murit! Credit autor:…

- Sa fii membru in Parlamentul Romaniei pare ca vine la pachet doar cu privilegii The post Culisele Statului Parlalel. Parlamentarii, excursii exotice pe banii contribuabililor appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele Statului Parlalel. Parlamentarii, excursii exotice pe banii…

- Nu ratați o ediție de colecție Legile Puterii, de la 20.50, cu Alexandra Pacuraru The post George Simion rupe tacerea: cine este logodnica misterioasa? – Legile Puterii, ora 20:50 appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: George Simion rupe tacerea: cine este logodnica misterioasa? –…

- Un editorial semnat de Alexandra Pacuraru și Adrian Dragomir The post LEGILE PUTERII: Prețurile la carburanți au ajuns la cote istorice. Se anunța o lunga perioada de proteste appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: LEGILE PUTERII: Prețurile la carburanți au ajuns la cote istorice.…

- Pachetele de țigari vor costa mai mult din luna iulie, dupa ce acciza la țigarete va crește cu 5,5%. Aceasta majorare face parte dintr-un plan de-al Guvernului, de creștere a accizei la produsele de tutun. The post Lovitura pentru fumatori! Se scumpesc țigarile appeared first on Realitatea de Mureș.…