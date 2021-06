Directorii interimari de școală nu mai pot fi numiți de inspectorate, ci vor fi aleși de Consiliul de Administrație al școlii Directorii interimari de școli nu vor fi numiți de inspectorii școlari, ci de Consiliul de Administrație al școlii, prin vot secret, prevede un proiect de lege adoptat astazi de Senat, ca for decizional. Inițiatorul proiectului de lege este senatorul USR Plus Ștefan Palarie, iar inițiativa a fost depusa in Parlament in luna mai. „Atunci cand se vacantau niste functii pe motive naturale, fie medicale, fie de alta natura, interimatul era instrumentul utilizat de undeva de la centru pentru schimbarea regulilor in timpul jocului. Stim cu totii ce s-a intamplat pe 9 ianuarie, atunci cand peste 700… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

