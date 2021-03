Stiri pe aceeasi tema

- Institutia va analiza daca Apple detine o pozitie dominanta in distribuirea aplicatiilor pe dispozitivele sale in Marea Britanie, a anuntat Autoritatea pentru piete si concurenta (CMA). Politicile de plati ale magazinului de aplicatii App Store al Apple au atras de mult timp plangeri din partea dezvoltatorilor…

- Cele doua companii sunt in conflict incepand din august anul trecut, cand producatorul de jocuri a incercat sa evite comisionul de 30% perceput de App Store prin slansarea propriului sistem de plati in cadrul aplicatii, care a condus la excluderea de catre Apple a jocului Fortnite din magazinul sau.…

- Un tribunal antitrust din Londra a decis luni ca Epic Games, creatoarea popularului joc Fortnite, nu poate da in judecata Apple in Marea Britanie in legatura cu sistemul de plati din App Store si controlul asupra descarcarilor de aplicatii, transmite Reuters. Cele doua companii sunt in conflict…

- Acțiunile Kia Motors au crescut cu 14% dupa ce presa din Coreea de Sud a anunțat ca Apple va investi 3,6 miliarde dolari la compania asiatica pentru dezvoltarea mașinii electrice a Apple. Se pare ca mașina va fi construita la singura uzina Kia din SUA și ținta de inceput va fi 100.000 de mașini/an,…

- Miliardarul Elon Musk a afirmat, marti, ca l-a contactat pe directorul general al Apple, Tim Cook, in ”cea mai neagra perioada a programului Model 3”, pentru a discuta despre posibilitatea ca Apple ca cumpere Tesla pentru ”1/10 din valoarea actuala” a companiei, transmite Reuters citata de news.ro.…

- ”El a refuzat sa ne intalnim”, a afirmat Musk, raspunzand unei informatii pe Twitter care a citat un articol scris de Reuters luni, referitor la obiectivul Apple ca in 2024 sa produca un vehicul de pasageri care ar putea include propria tehnologie revolutionala de baterii. Eforturile producatorului…