- Deloitte: Directorii financiari din Romania estimeaza o scadere a cererii interne și o diminuare a veniturilor, in urmatorul an. “Am inceput sa ne obisnuim cu noua normalitate” Aproape trei sferturi dintre directorii financiari din Romania (73%) estimeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o scadere…

- Percepția directorilor financiari din Romania cu privire la evoluția principalilor indicatori financiari ai companiilor pe care le conduc s-a schimbat dramatic in doar cateva luni din cauza pandemiei de COVID-19, potrivit studiului CFO Survey Romania, realizat pe Deloitte in perioada aprilie-mai 2020…

- Principala ingrijorare a directorilor financiari pentru acest an este legata de scaderea cererii, 73% dintre participanți estimand o scadere a cererii interne, iar 45% dintre ei, a cererii externe. Ponderea celor care se așteapta la o scadere a veniturilor este de 67%.Percepția directorilor…

- 85% dintre directorii financiari se așteapta la o scadere a veniturilor și a profiturilor in acest an, arata PwC COVID-19 CFO Pulse.Peste doua treimi dintre directorii financiari la nivel global sunt foarte increzatori ca pot indeplini așteptarile angajaților și ale clienților privind masurile…

- Analistii financiari estimeaza deprecierea leului pana la un curs mediu de 4,97 lei/euro in urmatoarele 12 luni, in timp ce rata anticipata a inflatiei va inregistra o valoare medie de 3,37%, potrivit Asociatiei CFA Society, anunța MEDIAFAX.Datele colectate de CFA arata ca, pentru orizontul…

- Guvernul liberalo-militar al Romaniei a aplicat in mai puțin de o luna, de pe 24 martie pana pe 19 aprilie, aproximativ 200.000 de amenzi populației pentru nerespectarea starii de urgența. Valoarea totala a amenzilor a fost de aproape 400 de milioane de lei, suma egala cu cea incasata in luna februarie…

- Grupul german Kaufland, prezent local cu o retea de peste 120 de hipermarketuri, va oferi angajatilor din magazine si depozite un bonus de 1,6 mil. euro pentru ca lucreaza “in linia intai” in aceasta perioada marcata de pandemie. Compania are cea mai mare parte a angajatilor in pozitii de casier, lucrator…

- Majoritatea analistilor financiari estimeaza pentru urmatoarele 12 luni deprecierea leului, mai concret, un curs mediu de 4,94 lei/euro, si o inflatie de 3,67%, potrivit Asociatiei CFA Society, preluata de Ziarul Financiar.Datele colectate de CFA arata ca, pentru orizontul de 6 luni, majoritatea analistilor…