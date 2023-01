Aproximativ 73% dintre directorii executivi cred ca creșterea globala va scadea in urmatorul an, potrivit unui sondaj realizat de firma de audit PwC, confirmand cea mai pesimista perspectiva a liderilor de afaceri din ultimii 12 ani. „Dar aceasta nu este o repetare a prabușirii economice din 2008 și 2009”, a declarat președintele PwC, Bob Moritz, […] The post Directorii executivi, pesimiștii lumii afacerilor first appeared on Ziarul National .