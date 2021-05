Stiri pe aceeasi tema

- Directorii din Primaria Sectorului 5 au fost convocați la ora 5 dimineața de primarul Cristian Popescu Piedone. Ședința a avut loc in aer liber, iar directorii au fost plimbați pe bulevarde și in marile intersecții. Astfel de ședințe vor avea loc zilnic, dimineața și seara, anunța Mediafax. Prima…

- Președintele Consiliului de Administrație al FC Botoșani a dezvaluit imediat dupa meciul disputat pe Stadionul Municipal, ca planurile sale de viitor in ceea ce privește echipa, inca-l includ pe actualul antrenor.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a reiterat luni susținerea totala a liberalilor pentru premierul Florin Cițu și l-a avertizat pe ministrul Transporturilor, Catalin Drula, ca „un ministru care iși ataca premierul trebuie sa plece acasa”. „Acesta este logica de funcționare in fiecare democrație, nu exista…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat joi, la finalul sedintei de Guvern, ca exista toate premisele ca pana duminica sa fie asigurate 1.600 de paturi ATI pentru bolnavii COVID. „Azi m-am intalnit cu directorii DSP-urilor. Acum m-am intalnit cu managerii spitalelor COVID. Pana duminica exista toate premisele…

- In data de 29.03.2021, Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone și Directorul Direcției Corpul de Control al Primarului, Bogdan Dragomirescu s-au deplasat la Piața Rahova, unde, intr-un spațiu ce aparține Administrației Piețelor Sector 5, s-au descoperit un numar de peste 600 de cantare comerciale…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a renunțat, pentru moment, la restricțiile suplimentare anunțate in cursul zilei de miercuri, pentru Sectorul 5 . Primarul Piedone anunțase miercuri ca va aplica o serie de restricții drastice in sector, fara a mai aștepta acțiune la nivelul intregii…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorul 5, a dispus mai multe masuri, pentru a limita raspandirea COVID-19 și pentru preveni o carantinare totala a Capitalei. Astfel, incepand de maine, 25 mar...

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a fost audiat miercuri in calitate de martor in dosarul "Colectiv", el oferind judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti explicatii in legatura cu modul in care primaria emitea autorizatii de functionare pentru diversi agenti economici. Daniel Baluta a fost chemat…