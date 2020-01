Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania a depus, luni, un amendament la proiectul de abrogare a OUG 114/2018, in sensul exceptarii asistenților personali ai persoanelor cu handicap din categoria celor pentru care se interzice cumulul pensie-salariu. Gabriela Podasca, deputat Pro Romania, initiator al amendamentului, atrage atenția…

- Miercuri, 18 decembrie procurorii DIICOT – Structura Centrala si ofițeri de poliție judiciara efectueaza 76 percheziții in București și județele Brașov, Bistrița-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarași, Vaslui, Satu Mare, Ialomița, Timișoara, Dambovița, Botoșani, Cluj și Mureș, dintre care 13 la sediile unor…

- Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii fac 76 de perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Brasov, Bistrita-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Vaslui, Satu Mare, Ialomita, Timisoara, Dambovita, Botosani, Cluj si Mures, dintre care 13 la sediile unor institutii de invatamant superior,…

- Miercuri, 18 decembrie procurorii DIICOT – Structura Centrala si ofițeri de poliție judiciara efectueaza 76 percheziții in București și județele Brașov, Bistrița-Nasaud, Ilfov, Giurgiu, Calarași, Vaslui, Satu Mare, Ialomița, Timișoara, Dambovița, Botoșani, Cluj și Mureș, dintre care 13 la sediile…

- Copilul de trei ani din judetul Vaslui care a suferit arsuri pe 75% din suprafata corpului si care a fost adus la Spitalul ‘Grigore Alexandrescu’ din Bucuresti a murit noaptea trecuta a declarat, pentru Agerpres, managerul unitatii medicale, Alexandru Ulici. ‘Avea arsuri grave, aproape 75% din suprafata…

- Toamna se pare ca vrea sa se instaleze și in termometre, nu doar in calendare! Temperaturile incep sa scada considerabil, iar in curand trebuie sa ne așteptam la zile tot mai reci și mai mohorate.

- Astfel, prin intermediul operatiei care s-a facut in noaptea de vineri spre sambata la spitalul iesean au fost salvate mainile copilului. „A ajuns la noi vineri noaptea in jur de 22.00, a intrat in blocul operator, iar intr-o prima etapa s-a decis sa fie stabilizat aici, avand compartiment specializat…

- ”Observ ca Victor Ponta imi amesteca numele in tot felul de negocieri cu care nu am nicio treaba de altfel. Vreau sa-i transmit doar ca suntem in aceasta situatie, de a pierde guvernarea, strict din cauza tradarii lui si a negocierilor pe care le facea, pe la Neptun, fie cu PNL pentru presedintia…