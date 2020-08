Directorii de școli din Italia cer să nu fie urmăriți penal dacă se răspândește virusul printre elevi Directorii de scoli din Italia, deja ingrijorati in legatura cu conditiile de incepere a noului an scolar pe 14 septembrie, cer sa nu fie urmariti penal in cazul in care in institutiile pe care le conduc vor fi inregistrate cazuri de contaminare cu COVID-19, informeaza AFP și Corriere della Sera citate de Agerpres. „Este urgent […] The post Directorii de școli din Italia cer sa nu fie urmariți penal daca se raspandește virusul printre elevi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

