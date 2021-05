Directorii de şcoli cer soluţii: Ne-am trezit cu 50% mai mulţi elevi la pregătitoare Directorii scolilor gimnaziale din Craiova cautate de parinti au cerut solutii la Ministerul Educatiei in privinta situatiilor de la inscrieri. Parintii isi fac mutatie in circumscriptia scolii la care vor sa-si inscrie copilul si in acest fel planurile de scolarizare cresc brusc si cu 50%. Managerii spun ca nu pot face fata solicitatilor pentru ca nu au spatii si vor ca autoritatile statului sa intervina in privinta vizelor de flotant. Scolile din Craiova cu rezultate bune la examenele nationale si premii la olimpiade si concursuri sunt cele mai cautate de parinti pentru inscrierea copiilor in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

