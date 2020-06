Actuali si fosti directori de pe Wall Street, analisti, lobbyisti, avocati si consultanti politici cu clienti din sectorul bancar au vorbit pentru CNBC despre modul in care sectorul financiar se pregateste pentru o posibila victorie a democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale din Statele Unite, in conditiile in care Donald Trump scade in sondajele de opinie efectuate la nivel national si la nivelul statelor.