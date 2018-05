Stiri pe aceeasi tema

- Tom Bossert a anuntat, marti, ca isi da demisia din functia de consilier pentru Securitate Interna al presedintelui american Donald Trump, a afirmat Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, scrie realitatea.net.

- Potrivit sondajului realizat de Associated Press in colaborare cu Centrul NORC pentru Cercetari in domeniul Afacerilor Publice si cu MTV, doar 33% dintre americanii cu varste cuprinse intre 15 si 34 de ani cred ca Donald Trump este calificat pentru functia de presedinte al Statelor Unite.In…

- Ministerul israelian al Justitiei a anuntat, joi, initierea unei investigatii in cazul platformei de socializare online Facebook, dupa dezvaluirile ca firma britanica de analize politice Cambridge Analytica a folosit ilegal date in scop electoral, relateaza site-ul cotidianului Haaretz. …

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Rupert Wolfe Murray, un consultant britanic, a declarat pentru Associated Press, ca firma Cambridge Analytica l-a contactat inainte de alegerile parlamentare din 2016 din Romania, pentru a lucra pentru Partidul Social Democrat. Murray spune ca un oficial al Cambridge Analytica, Mark Turnbull, l-a contactat…