Stiri pe aceeasi tema

- ANUNT cu privire la reluarea PROBEI PRACTICE a examenului pentru obtinerea permisului de conducere Candidatii care au fost programati pentru Post-ul DAMBOVIȚA: Cand au fost reprogramați candidații pentru proba practica a examenului de permis apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- COMUNICAT DE PRESA Nevoile oamenilor au fost intodeauna luate in seama de PSD Dambovita, iar proiectele PSD din municipiului Post-ul Bazin de inot didactic, și la Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- BULETIN DE PRESA din data de 29.04.2020 In ultimele 24 de ore, au fost constituite 154 de patrule ale Post-ul In evidența DSP Dambovița exista 100 de persoane confirmate cu Covid-19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- De la inceputul Crizei Covid-19, in Dambovița, comuna Corbii Mari a tras lozul ghinionist, inregistrand primul caz de infectare. Din Post-ul Ingeri sau demoni!? Depinde din ce partid privești lupta cu Covid-19 de la Corbii Mari! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Medicii dambovițeni nu dau inapoi in lupta cu virusul. In timp ce in țara, multe cadre medicale prefera sa renunțe Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: In timp colegi din țara dezerteaza, medicii dambovițeni strang randurile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primarul comunei Corbii Mari, Ionuț Banica, a transmis un mesaj dupa decesul barbatului diagnosticat cu Covid-19. Alți doi membrii ai Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: Ionuț Banica, primarul comunei Corbii Mari: “Ma doare și pe mine durerea lor” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- BULETIN DE PRESA Astazi, 24.03.2020, in județul Dambovița: se afla in izolare la domiciliu 1309 persoane asimptomatice au ieșit Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Situatia cetatenilor aflati in izolare si carantina in judet apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- De manie, incepand cu ora 22:00, intra in vigoare prevederile ordonantei militare care interzic circulatia persoanelor in intervalul 22:00 – Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Ultima noapte de circulatie libera. De maine, interdictii si amenzi in baza ordonantei militare apare prima data in Gazeta Dambovitei…