Directoratul Național pentru Securitate Cibernetica avertizeaza ca o noua tentativa de frauda care folosește ca tematica situația Ucrainei se propaga in aceste zile pe mail. Campania apare de la un email care are ca doemniu unations, pentru a fi credibil, iar textul face apel la strangerea de fonduri pentru refugiați, in Bitcoin. „Directoratul a fost […]