Directoratul OMV propune un dividend in valoare bruta de 0,031 lei/actiune pentru anul financiar 2019, pe baza rezultatelor preliminare, precum si a fluxului de trezorerie extins solid obtinute in 2019, conform unui raport remis joi Bursei de Valori Bucuresti.



"Aceasta propunere initiala a fost prezentata si Comitetului de Audit si respecta politica actuala de dividende, asa cum este publicata pe pagina de internet a OMV Petrom S.A", se mentioneaza in raport.



Propunerea finala a Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2019 va fi supusa aprobarii…