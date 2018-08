Stiri pe aceeasi tema

Dezvoltatorul imobiliar Globalworth a obtinut un credit de finantare de 46 milioane de euro de la Banca Comerciala Romana (BCR), suma ce va fi investita in viitorul sediu al Groupe Renault Romania din Bucuresti, proiect care va fi finalizat in prima parte a anului 2019.

Libra Internet Bank a inregistrat in primul semetru un profit net de 46,39 milioane lei, dublu fata de rezultatul obtinut in perioada similara a anului trecut (23,96 milioane lei), in timp ce activele s-au majorat cu 9% fata de inceputul anului, la 4,9 miliarde lei.

Fondurile de pensii private Pilon II au circa 7,3 milioane de participanti si detine 7,5% din capitalul social al Romgaz, cel mai mare producator si principalul furnizor de gaze naturale din Romania. Cele sapte fonduri de pensii private Pilon II aveau la finele anului trecut 7,5% din capitalul…

Dezvoltarea pe nisa recuperarilor medicale si cresterea traficului aerian de pe aeroportul din Cluj au dus la dublarea afacerilor spitalului Polaris, deschis in urma cu trei ani de familia Socea, dupa o investitie initiala de 10 milioane de euro. Planurile pentru anul acesta ur­maresc consolidarea…

Numarul romanilor care merg in vacante cu avionul alaturi de copiii lor a crescut cu peste 30% in ultimii doi ani, cele mai populare fiind destinatiile cu parcuri de distractie, clima blanda si zboruri de maximum 3 ore, potrivit unui studiu realizat de Vola.ro in anul 2016 si 2017.

Neil Anthony Morgan, membru in Directoratul OMV Petrom responsabil cu activitatea Downstream Oil, si-a inaintat astazi demisia din functie, incepand cu data de 30 noiembrie 2018.

Ministerul Finantelor Publice a plasat joi o emisiune de obligatiuni de 200 milioane de lei, cu scadenta la 13 ani si o dobanda de 5,15% pe an.

Producatorul de vinuri Domeniile Sahateni, fondat in anul 2003 de catre oenologul Aurelia Visinescu si Steve Cacenco, a incheiat 2017 cu o cifra de afaceri de peste 2 milioane euro, investitiile derulate in ultimii ani in aceasta podgorie ajungand la 8 milioane de euro, atat din fonduri europene,…